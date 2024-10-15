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Квалификация ЧМ-2026. Уругвай примет Эквадор, Аргентина сыграет с Боливией, Бразилия против Перу

Сборная Уругвая примет Эквадор, Аргентина – Боливию, Бразилия сыграет дома с Перу. Квалификация ЧМ-2026 Южная Америка 10-й тур Колумбия – Чили Дата проведения 15 октября, 23:30, «Estadio Metropolitano Roberto Meléndez» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Парагвай – Венесуэла Дата проведения 16 октября, 02:00, «Эстадио Дефенсорес дель Чако» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Уругвай – Эквадор Дата проведения 16 октября, 02:30, «Сентенарио» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Аргентина – Боливия Дата проведения 16 октября, 03:00, «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Бразилия – Перу Дата проведения 16 октября, 03:45, «Национальный стадион Бразилии» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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