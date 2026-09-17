Вода в Азовском море стремительно меняется. Побит 150-летний рекорд по осолонению: учёные рассказали, чем это грозит

Вода в Азовском море стремительно меняется. Побит 150-летний рекорд по осолонению: учёные рассказали, чем это грозитАзовское море теряет пресность стремительными темпами.
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