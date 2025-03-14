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Царьград

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SHOT: атаковавшие Москву БПЛА были кустарной сборки

SHOT: атаковавшие Москву БПЛА были кустарной сборки

По предварительным данным, летательные аппараты собрали из нескольких частей от разных моделей.Беспилотники, которые атаковали Москву в ночь на 14 марта, были "кустарной сборки".

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