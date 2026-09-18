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FiNE NEWS

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Григорий Перцов зажигает по полной: «Рок-урок» учит жизни под гитарный драйв!

Вот это поворот! Только что Григорий Перцов порадовал всех своим первым альбомом «Шансон-мансон», а уже через неделю — бац! — и вот он, второй, под названием «Рок-урок».

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