Врачи из РФ и КНР анонсировали прорыв в направлении онкологии с помощью ИИ

По данным ТАСС, сотрудничество между Россией и Китаем в сфере онкологии достигает нового этапа. Директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева рассказала о результатах своего визита в одну из ведущих онкологических клиник Китайского медицинского университета в Шэньяне.
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