Лидеры стран НАТО кулуарно требуют от президента Украины Владимира Зеленского уйти со своего поста, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
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