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Ивановские новости

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В Ивановской области в единый день голосования стала известна явка к 12:00

В Ивановской области в единый день голосования стала известна явка к 12:00

На 12:00 явка в Ивановской области составила 48,61%, что выше, чем в Москве и соседних областях, но ниже, чем в Брянской, Воронежской и Белгородской областях.

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