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ИА Реалист

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Александр Новак провёл совещание по топливному рынку

Александр Новак провёл совещание по топливному рынку

МОСКВА (ИА Реалист). 21 сентября заместитель председателя правительства Александр Новак провёл очередное совещание штаба по ситуации на рынке топлива.

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