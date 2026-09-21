Александр Новак провёл совещание по топливному рынку

МОСКВА (ИА Реалист). 21 сентября заместитель председателя правительства Александр Новак провёл очередное совещание штаба по ситуации на рынке топлива.
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