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Экран 2,4 дюйма и зарядка раз в два месяца — 1800 рублей. В России стартуют продажи телефонов AOC

Экран 2,4 дюйма и зарядка раз в два месяца — 1800 рублей. В России стартуют продажи телефонов AOC

Цена самой дорогой модели — раскладушки AOC A285 — 2600 рублейКомпания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный дистрибьютор устройств Xenium в России, объявила о запуске на российском рынке кнопочных телефонов под брендом AOC.

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