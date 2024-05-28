Почему браки евреев не распадаются: важнейшие факторы, на которые закрывают глаза в России

Как же быстро бежит жизнь. Приходилось мне бывать на нескольких свадьбах. Ах, какими красивыми были жених и невеста, какие искренние слезы радости роняли новоиспеченные свекровь и теща, какие душевные пожелания звучали!И что? Многие уже развелись.