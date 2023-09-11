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Пьяный мужчина устроил стрельбу на автопарковке во дворе дом

Пьяный мужчина устроил стрельбу на автопарковке во дворе дом

Житель Сахалина открыл огонь из ружья посреди ночи. Остановить его никто из соседей не решился.В ночь на субботу, 10 сентября, выпивший лишнего житель села Сокол Долинского района Сахалина перепугал соседей, открыв стрельбу на автопарковке у дома.

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