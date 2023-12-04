Ученые выявили, как человек влияет на психологическое состояние своего питомца

В исследовании приняли участие 2545 собак и 788 кошек.Исследование, проведенное Университетом Хельсинки на примере 2724 финских владельцев домашних животных (92% — женщины) и их 2545 собак и 788 кошек, показало, что психологические характеристики хозяев и питомцев взаимозависимы.
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