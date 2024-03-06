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Винисиус толкнул Орбана в шею и получил желтую. Экс-арбитр Фернандес согласен с решением: «Он играл с огнем, но агрессии не было»

Винисиус толкнул Орбана в шею и получил желтую. Экс-арбитр Фернандес согласен с решением: «Он играл с огнем, но агрессии не было»

«Реал» играет с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, второй тайм).  На 55-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор сфолил на Вилли Орбане в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею.

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