Винисиус толкнул Орбана в шею и получил желтую. Экс-арбитр Фернандес согласен с решением: «Он играл с огнем, но агрессии не было»

«Реал» играет с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, второй тайм). На 55-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор сфолил на Вилли Орбане в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею.