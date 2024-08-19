В России указали на большую ошибку Зеленского

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область — большая ошибка президента Украины Владимира Зеленского, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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