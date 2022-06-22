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Посадовці Джорджії та Арізони розповіли про погрози від прихильників Трампа

Спікер Палати представників Арізони Расті Бауерс, секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер та керівник його офісу Габріель Стерлінг на слуханнях у Палаті представників, 21 червня 202 ; Посадовці Джорджії та Арізони розповіли про погрози від прихильників Трампа У Палаті представників Конгресу США завершилися чергові слухання Спеціального комітету, який розслідує обставини штурму Капітолію Посадовці низки штатів розповіли […] Сообщение Посадовці Джорджії та Арізони розповіли про погрози від прихильників Трампа появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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