Спікер Палати представників Арізони Расті Бауерс, секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер та керівник його офісу Габріель Стерлінг на слуханнях у Палаті представників, 21 червня 202 ; Посадовці Джорджії та Арізони розповіли про погрози від прихильників Трампа У Палаті представників Конгресу США завершилися чергові слухання Спеціального комітету, який розслідує обставини штурму Капітолію Посадовці низки штатів розповіли […] Сообщение Посадовці Джорджії та Арізони розповіли про погрози від прихильників Трампа появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.