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Антифашист

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Захарова призвала фон дер Ляйен и её подельников больше не ездить на Украину

Захарова призвала фон дер Ляйен и её подельников больше не ездить на Украину

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова резко отреагировала на очередной визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, посоветовав ей впредь воздержаться от поездок на Украину.

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