Мировое обозрение

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Аудитория Express призвала Еврокомиссию встать на колени перед Путиным ради газа

Аудитория Express призвала Еврокомиссию встать на колени перед Путиным ради газа

Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует «встать на колени перед Путиным» на фоне кризиса в Европе из-за высоких цен на голубое топливо.

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