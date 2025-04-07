Макрон, Стармер, Урсула или хитрый Стубб? Кто из них предложит Путину переговоры от лица всей Европы

Николай Межевич: Трамп, видимо, рассчитывает, что на каком-то этапе Старый Свет может за столом и не помешать Михаил Зубов На фото: президент Финляндии Александр Стубб (Фото: ZumaTAСС) Материал комментируют: Николай Межевич Один из европейских лидеров должен предложить Путину поговорить.
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