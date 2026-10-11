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Регионы России

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Главный тренер футбольного клуба «Факел» Олег Василенко покинул пост по взаимному согласию

Главный тренер футбольного клуба «Факел» Олег Василенко покинул пост по взаимному согласию

В клубе выразили благодарность Василенко за проделанную работу и отметили его вклад в возвращение команды в элитный дивизион российского футбола.

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