Трудовая инспекция Карелии расследует пожар на судостроительном заводе

Специалисты пытаются выяснить, на кого работали двое пострадавших в огненном ЧП в Петрозаводскефото читателя «RuNews» В масштабном пожаре на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске разбираются следователи и прокуратура.