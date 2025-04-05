Трудовая инспекция Карелии расследует пожар на судостроительном заводе

Специалисты пытаются выяснить, на кого работали двое пострадавших в огненном ЧП в Петрозаводскефото читателя «RuNews» В масштабном пожаре на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске разбираются следователи и прокуратура.
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