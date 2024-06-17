Авиационный удар ВКС РФ в зоне ответственности группировки войск «Запад» Ольга ВайленкоВ последние дни Воздушно-космические силы России продемонстрировали свою боевую эффективность в рамках операций на украинском направлении, нанеся мощный удар по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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