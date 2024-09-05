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Шансы защитить рынок от китайских машин при помощи утильсбора оценили

Шансы защитить рынок от китайских машин при помощи утильсбора оценили

«Ведомости»: рост утильсбора повысит цены и ограничит выбор для россиян Намерения властей поднять утилизационный сбор повысит цены на автомобили и ограничит выбор, но может помочь только при ряде условий.

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