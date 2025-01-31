Какой сегодня праздник: 1 февраля

1 февраля отмечают Международный день десерта. Это неофициальный, но весьма популярный праздник. 1 февраля было выбрано потому, что именно в этот день в 2008 году на свет появился известное пирожное под названием кейк-поп, представляющее из себя небольшой плотный шарик бисквита в глазури.
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