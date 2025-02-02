Адвокат Калинов: отъезд Абдурахманова не повлияет на ход дела против него

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов, на которого заведено заочное уголовное дело по статье "Мошенничество", будет привлечен к ответственности, несмотря на выезд из страны.