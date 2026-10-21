В Красноярске на VI церемонии ресторанной премии WHERETOEAT СИБИРЬ заведения Иркутской области снова оказались в числе лидеров: «Ламу» из Иркутска занял пятое место в топ-10 лучших ресторанов Сибири и 68-е место в топ-100 ресторанов России 2026 года, «Лес и степь» из Братска — восьмое место в сибирском топе, а шеф-повар иркутского BarDo Александра Кириллова стала […].