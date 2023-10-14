Ракета SpaceX стартовала с группой интернет-спутников Starlink

Компания-разработчик SpaceX сообщила, что ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала в субботу по московскому времени с 22 мини-спутниками для расширения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
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