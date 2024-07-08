В преддверии празднования самого душевного семейного праздника в Амовском, Новокиевском, Панфиловском и Березовском поселениях прошли праздничные концерты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В преддверии празднования самого душевного семейного праздника в Амовском, Новокиевском, Панфиловском и Березовском поселениях прошли праздничные концерты.