В Буэнос-Айресе станцию метро переименуют в честь земляка Папы Франциска

В аргентинской столице у одной из станций метро может появиться новое название. Речь идет о станции «Катедраль», ее могут переименовать в «Катедраль - Папа Франциск» в честь покойного папы римского Франциска.
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