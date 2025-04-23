Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 322 подписчика

В Буэнос-Айресе станцию метро переименуют в честь земляка Папы Франциска

В Буэнос-Айресе станцию метро переименуют в честь земляка Папы Франциска

В аргентинской столице у одной из станций метро может появиться новое название. Речь идет о станции «Катедраль», ее могут переименовать в «Катедраль - Папа Франциск» в честь покойного папы римского Франциска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх