Американская журналистка Натали Моррис выступила с заявлением о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский обиделся на то, что западные политики и пресса уменьшили процент уделяемого ему внимания.
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