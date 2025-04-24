Дроны на оптоволокне крушат ВСУ под Курском прямо под носом у нациков: Карта специальной военной операции на Украине на 24 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские десантники продолжают уверенно укреплять преимущество в зоне спецоперации — теперь удар наносят высокоточные беспилотники тульского соединения ВДВ.