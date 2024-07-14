Audi возродили спортивный автомобиль Auto Union середины 30-х с 16-цилиндровым двигателем

Для тех, кто ошибочно считает, что довоенные автомобили медленные, скучные и выглядят одинаково, на этих выходных на Фестивале скорости в Гудвуде компания Audi представила нечто такое, что, возможно, изменит ваше мнение.
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