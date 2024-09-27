Задержан экс-мэр Сочи. Его подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах

Андрей Пищулин

УВАЖАЕМЫЕ РОССИЯНЕ! ЖИТЕЛИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! ДАЙ ЕЙ БОГ ДОЛГОЛЕТИЯ НА ВЕКА! Но,читая статьи провокаторов,блогеров(Абсолютный рейтинг, Ю.Кот, и прочих ЛБГД) КУДА НАША РОДИНА КАТИТСЯ? УВАЖАЯ,НАШЕГО ЛЮБИМОГО ПРЕЗИДЕНТА-В.В.ПУТИНА(ДАЙ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И ЗДРАВИЯ)!! НО, с пора ЗАКАНЧИВАТЬ С ХИТРО-МУДРО- 5(ждуны)- и ... Пишу НЕ ПРОСТО! г.Снежное. Хоронить сегодня не можем! Только договорились на 30.09.2024 г. Грибановы-Николай! Померла Грибанова Надежда! Прожили бомбежки!Кто знает приходите! Сейчас слезы! А ведь щтурмавал 25.12.1979 ОБИДНО!!!