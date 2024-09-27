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Задержан экс-мэр Сочи. Его подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах

Задержан экс-мэр Сочи. Его подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах

Avia.pro - СМИ Сочи — город солнца, пальм и золотого песка, который, как выясняется, стал не только центром туристической мекки, но и эпицентром кладбищенских дел.

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Комментарии
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Андрей Пищулин
УВАЖАЕМЫЕ РОССИЯНЕ! ЖИТЕЛИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! ДАЙ ЕЙ БОГ ДОЛГОЛЕТИЯ НА ВЕКА! Но,читая статьи провокаторов,блогеров(Абсолютный рейтинг, Ю.Кот, и прочих ЛБГД) КУДА НАША РОДИНА КАТИТСЯ? УВАЖАЯ,НАШЕГО ЛЮБИМОГО ПРЕЗИДЕНТА-В.В.ПУТИНА(ДАЙ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И ЗДРАВИЯ)!! НО, с  пора ЗАКАНЧИВАТЬ С  ХИТРО-МУДРО- 5(ждуны)- и ... Пишу НЕ ПРОСТО! г.Снежное. Хоронить сегодня не можем! Только договорились на 30.09.2024 г. Грибановы-Николай! Померла Грибанова Надежда! Прожили бомбежки!Кто знает приходите! Сейчас слезы! А ведь щтурмавал 25.12.1979 ОБИДНО!!!
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ninikooo Митусова
Когда закончится эра воров?! С каждым днем убеждаешься, что количество честных людей в стране катастрофически  мало.
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Владимир Иванов
Да сколько ворья среди мэров и губеров!
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