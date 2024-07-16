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Голая пермячка пыталась добежать до Набережных Челнов, но была задержана полицией

Голая пермячка пыталась добежать до Набережных Челнов, но была задержана полицией

Полиция задержала женщину.В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее необычную попытку путешествия: голая жительница Перми попыталась добежать до Набережных Челнов.

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