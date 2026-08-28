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Иркутск Сегодня

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Делегация ПАО «Газпром» оценила промышленный потенциал иркутских предприятий

Делегация ПАО «Газпром» посетила семь производственных площадок иркутских компаний в рамках выездного совещания по технологическому развитию и сотрудничеству с Правительством Иркутской области.

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