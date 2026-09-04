«Сдавайте валюту!»: Урсула решила пошарить в кубышках евро-бюргеров — но пугает заморозкой вкладов россиян

В ЕС уже на полном серьезе обсуждается помощь Украине за счет вкладов граждан Дмитрий Родионов На фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Всеволод Шимов Дмитрий Ежов Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила пересмотреть роль банковских депозитов граждан стран ЕС, подчеркнув необходимость их ввода во внутренние инвестиции.