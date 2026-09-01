Не заканчивает задания: что делать, если ребенок не успевает с первых дней учебы

Начало учебного года бывает непростым даже для детей, которые хорошо учились раньше. После каникул школьнику нужно снова привыкнуть к расписанию, темпу уроков, требованиям учителя и объему заданий.
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