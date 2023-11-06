Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию: там выступят Уно, Сяо Хим Фа, Хендрикс, Гиллес и Пуарье

Гран-при по фигурному катанию 4-й этап Cup of China Чунцин, Китай 10 ноября, пятница Танцы на льду, ритм-танец 10:30 Женщины, короткая программа 12:10 Мужчины, короткая программа 14:00 Пары, короткая программа 15:50 11 ноября, суббота Танцы на льду, произвольный танец 9:30 Женщины, произвольная программа 11:30 Мужчины, произвольная программа 13:40 Пары, произвольная программа 16:00 12 ноября, воскресенье Показательные выступления 9:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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