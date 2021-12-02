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Постпред Агасандян: Москва будет приветствовать любые шаги Ташкента по возвращению в ОДКБ

Постпред Агасандян: Москва будет приветствовать любые шаги Ташкента по возвращению в ОДКБ

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. РФ будет приветствовать любые возможные шаги Узбекистана по возвращению в Организацию договора о коллективной безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям, постпред РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян.

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