Стали известны личности сокамерниц Блиновской в СИЗО

Нарушившая правила домашнего ареста Елена Блиновская быстро оказалась в СИЗО. Теперь вместо мягкого дивана в гостиной приходится сидеть на металлических кроватях, а вместо вечеринок из досуга – прогулки под присмотром.
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