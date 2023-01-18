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«Взаимный геноцид»: в ДНР рассказали о реальных отношениях украинцев и поляков на поле боя

«Взаимный геноцид»: в ДНР рассказали о реальных отношениях украинцев и поляков на поле боя

Российские войска нанесли точные удары артиллерии по позициям польских наемников в Соледаре. Однако в этот раз место их дислокации искать не пришлось, ведь украинские военные любезно сообщили местоположение своих «союзников» из Польши в радиоэфире.

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