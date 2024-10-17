Работаем дальше

«РГК» открыла завод по производству полипропиленовых гофрированных трубКомпания «РГК» открыла в селе Богородское Республики Татарстан новый завод по производству полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой.
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