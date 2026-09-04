Посольство РФ: Air Tanzania возобновляет рейсы в Россию

Танзанийская авиакомпания Air Tanzania возобновит рейсы в Россию 7 сентября. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в республике.
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