Сальдо напомнил, что Донбасс и Новороссия не подлежат «размену»

«Обмен» Донбасса и Новороссии на членство Украины в Североатлантическом альянсе не может быть условием для мирного соглашения с Российской Федерацией, напомнил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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