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Газета «Культура»

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Более 51 тысячи гостей принял фестиваль «Киберзарница» на ВДНХ

На ВДНХ прошел второй городской фестиваль «Киберзарница», приуроченный ко Дню города. Мероприятие собрало свыше 51 тысячи посетителей разных возрастов, которые познакомились с киберспортом, современными технологиями и активным досугом.

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