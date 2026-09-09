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test mazurok

2 подписчика

🚰 Сегодня часть Крыма осталась без водоснабжения По данным «Воды Крыма», из-за аварийно-ремонтных работ подача воды ограничена в следующих населенных пунктах:   ▫️Керчь: Вокзальное шоссе (ориентировочно до 17:00).

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