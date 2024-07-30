У арестованного генерала Булгакова нашли холсты с Шойгу в образе Кутузова. Фото

Во время обысков у бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, были найдены холсты с изображением министра обороны Сергея Шойгу в исторических и символических образах.
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