Популярность онлайн-заказов лекарств резко повысилась и достигла пика в Петербурге

Жители и гости города в 2022 году приобрели медикаментов почти на 300 млрд рублей. Популярность приобретения лекарственных средств в режиме онлайн по итогам 2022 года повысилась в Северной столице на 40,3 %, достигнув объема в 294,6 млрд рублей.