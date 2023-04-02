НЕВСКИЕ НОВОСТИ

497 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Бастрыкин поручил и что? два с половиной года тому назад в стиле "святых 90-х" был расстрелян "хозяин" Выборга Алекса...Глава СК потребов...
  • Валерий Ворожищев
    Мужик украл бутылку водки в маркете и полиция вынесла постановление по ст. 148 УК РФ, у меня украден земельный участо...«Нужны веские осн...
  • Сергей Викторович
    Как романтично, бле@ть...Петербуржцы задуш...

Популярность онлайн-заказов лекарств резко повысилась и достигла пика в Петербурге

Жители и гости города в 2022 году приобрели медикаментов почти на 300 млрд рублей. Популярность приобретения лекарственных средств в режиме онлайн по итогам 2022 года повысилась в Северной столице на 40,3 %, достигнув объема в 294,6 млрд рублей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх