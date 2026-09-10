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«Комо» – явный фаворит матча против «Лейпцига». Итальянский клуб дебютирует в ЛЧ

«Комо» примет «Лейпциг» в 1-м туре общего этапа ЛЧ. Итальянский клуб дебютирует в Лиге чемпионов. В сезоне-2025/26 «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса занял 4-е место в Серии А.

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