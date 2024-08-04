Сенатор Савельев заплатил за "убийство" Ионова в 10 раз больше, чем тот растратил

На суде бизнес-партнер парламентария признал вину - он рассказал, что получил 1,6 млн рублей от компании "Оптомониторинг" для командировок, но потратил их Сенатор Дмитрий Савельев заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, которое в итоге было инсценировано, в 10 раз больше, чем тот растратил.