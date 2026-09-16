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Царьград

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Новосибирский вертолётчик полетел без разрешения и получил штраф

Новосибирский вертолётчик полетел без разрешения и получил штраф

Пилот поднялся в воздух без уведомления диспетчеров, что карается административным взысканием.Частный вертолётчик из Новосибирской области решил не утруждать себя бюрократией и взлетел без уведомления диспетчеров.

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